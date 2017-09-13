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Ekranların ve sahnelerin yıldız isimlerinin son dönemde yaşadığı fiziksel değişimler oldukça dikkat çekiyor. Kimileri bıçak altına yatarak hayalindeki görüntüye kavuşurken, kimisi de sıkı bir diyete girerek hemcinslerini kıskandıracak kadar zayıflamayı başardı. ‘Kendini baştan yaratan yıldızlar’ arasında kalça yağlarını aldırandan chia tohumuyla zayıflayana kadar pek çok ünlü isim var. HT MAGAZİN'den Arif Hür son aylarda değişim ve dönüşümleriyle dikkatleri üzerine çeken yıldız isimleri masaya yatırdı.