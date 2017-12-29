Bir Japon bilim insanı, oda sıcaklığında kendini onarabilen cam geliştirdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Tokyo Üniversitesi kimya öğrencilerinden Yu Yanagisawa, “Islak zeminlerde kullanılabilecek bir yapıştırıcı” geliştirmeye çalışılırken ‘Polyether-Thioureas’ adı verilen yeni bir cam türü ürettti. Hafif polimerden yapılan bu yeni cam, çatladığı ya da kırıldığı zaman basit bir şekilde elle baskı uygulandığında kendi kendini onarıyor. Kendini onarabilen camların cep telefonu ekranlarında da kullanılabileceği belirtiliyor.

Kendini onaran cam

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