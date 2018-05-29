Robot teknolojisinin devamlı kendini geliştirdiği ve birbirinden akıllı yapay zekaların ortaya çıktığı günümüzde robotların bakımı da büyük önem teşkil ediyor. Katı maddelerden oluşan robotların yüzeyinde aldığı zararlar hem zor tamir ediliyor hem de iç devrelerde daha büyük problemlere yol açma riskini barındırıyor.

Carnegie Mellon Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı yüzeydeki zararı hızlı bir şekilde onarabilen bir yol buldu. Yumuşak bir mataryel olan polimerin ve bir çeşit metal olan galyumun kullanıldığı bu araştırmada Carmel Majidi ve ekibi, hem katı hem sıvı özellikleri taşıyan melez bir hibrit oluşturdular.

Gerilebilen, esnek ve elektiriği izole edebilen bu madde, çoklu hasar aldığında bile kendini yenileme becerisine sahip. Bu karma maddeyi üretilbilmek için kendini yenileyebilen sinir sistemizden ilham aldıklarını söyleyen Majidi, yeni teknolojinin, giyilebilir ürünlerde ve elektriksel zarardan kaçınmak için uçaklarda da kullanılabileceğini belirtti.