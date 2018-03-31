Başröllerini Bahar Şahin ve Yusuf Çim’in paylaştığı, Show TV’nin yakında ekrana merhaba diyecek yeni dizisi ‘Servet’te, Korkmaz rolünde izleyeceğimiz Baran Bölükbaşı ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yetimhanede büyüyen Adanalı bir çocuğa hayat verecek olan genç oyuncu, rolüne nasıl hazırlandığını, diziye dair ayrıntıları ve bilinmeyen yönlerini Gazete Habertürk'ten Serkan Öztürk'e anlattı.

* ‘Servet’ dizisi nasıl bir hikâye ile izleyiciyle buluşacak?

“Bütün mesele varlıkla yokluktur, herkes kendi servetini arar bu hayatta” diyerek yola çıktık. Hikâyemizde ortada paylaşılamayan büyük bir servet var. Gerçek hayatta herkesin servet peşine düşmesi gibi, bizim hikâyemizdeki insanlar da servet kavgasının içinde buluyorlar kendilerini.

* Hikâye insanların en çok hangi duygularına hitap ediyor?

Sevgiyi, aşkı, zenginliği, fakirliği ve bunların beraberinde getirdiği duyguların insan ilişkilerine yansımasını göreceğiz. Bu ilişkilerin parayla bozulup bozulamayacağını ve nasıl sınanacaklarını anlatıyoruz. ‘Servet’, birçok konuda öğüt veren bir hikâye. İzlenmesi gereken bir dizi. Ayrıca Ortaks Yapım ile çalıştığım için çok mutluyum.

"KORKMAZ, KAZANMAK İÇİN YOLA ÇIKIYOR"

* Korkmaz nasıl bir karakter?

Korkmaz, sürprizlerle dolu, mücadeleci ve güçlü bir adam. Ama elbette ki zayıf yönleri de var. Zayıf yönlerinden beslenerek daha da güçlenebilen bir adam. Hayatını düzensizliğin içinde kurduğu düzenle, bir şekilde sürdürmek zorunda. Çünkü sıkıntılı ve zorlu bir çocukluk geçirmiş. Bu yüzden kötü bir deneyim edindiği yetiştirme yurdu sürecinden sonra ister istemez buradan ayrılmak zorunda kalıyor. Hayatının servetini kazanmak için çıktığı zorlu ve maceralarla dolu yolculuk böylece başlıyor.

* Yetimhanede büyümüş ve başına kötü şeyler gelmiş bir çocuğu canlandırmak size nasıl hissettiriyor?

Korkmaz, gerçek hayattaki binlerce kimsesiz çocuk gibi, 18 yaşını doldurunca devlet korumasından çıkmak zorunda kalmış bir çocuk. İyi niyetli, hayata tutunmaya çalışan, kötü yola meyletmeyen, sağlam bir karakter. Onun yaşında bir çocuk için bu hayatta tek başına var olmak, bir iş bulmak, barınacak bir yer bulmak hiç de kolay değil ama o çabalıyor. Temiz kalmaya çalışıyor. Ailesi gibi gördüğü Ferah ve Narin’i abi gibi korup kolluyor, dar günlerinde hep yanlarında ve elinden ne geliyorsa yapıyor.

* Kendisini bu servet hikâyesinin içinde nasıl buluyor?

Zamanında ailesi ile yaşadığı derin olaylar neticesinde bir şekilde yaralarını sarmak zorunda olan bir adam. Karakterin en belirgin duygusu ise yaşadığı travmalardan sonra en büyük isteğinin kendi ailesini kurmak istemesi. Problemli ailelerin ve hayata tutunmaya çalışan çocukların bizim hikâyemizdeki iz düşümü aslında Korkmaz.

* Rolünüze nasıl hazırlandınız, neleri gözlemlediniz?

Korkmaz karakteri Mersinli. Çekimler başlamadan önce Adana’da 10 gün kaldım. Oradaki insanların konuşmalarını gözlemledim. Sokağın ritmine baktım ve iletişimlerini seyrettim. Çekimlerde işimize yarayabilecek şeyleri öğrenmeye çalıştım. Ayrıca oyuncu koçum Haktan Pak, bu karakteri yaratma ve geliştirme sürecinde bana yardımcı oluyor. Beraber Korkmaz’a özgeçmiş yazdık. Bir karakteri yaratırken bu çok önemli bir tekniktir. Korkmaz ona böyle cevap vermez, çayı şekersiz içer, nasıl kızlardan hoşlanır gibi şeyleri ince ince düşündük. Senaryo geldikçe üstüne koymaya çalışıyoruz.

* Çekimler nasıl geçiyor, ekiple uyumunuz nasıl?

Gayet sıcak bir ekiple çalışıyoruz. Özellikle kızlarla çok iyi anlaştık. Bahar ve Miray ile çok sahnemiz var ve ister istemez yakınlaşma durumu oluşuyor. Ben onların Korkmaz’ı oldum, bir yandan abileri gibiyim. Bana bir soru sorarken sanki Korkmaz’a soruyormuş gibi soruyorlar. Bu, şu an yaptığımız işe de yansıyor. Miray canlandırdığı Narin karakterine çok benziyor. Hatta ben onu bazen karıştırıp Narin diye sesleniyorum.

* Bu rolü kabul ederken sizi en çok etkileyen şey neydi?

İlk teklif geldiğinde Korkmaz’ı hissettim. İzleyiciye bu işi neden kabul ettiğimi ise oynadığım sahnelerde göstermek istiyorum. Şimdilik sürpriz olsun.

* Gerçek hayatta peşinde koştuğunuz servet nedir?

Servetin kelime karşılığı birçok kişiye para gibi gelebilir ama başka bir karşılığı da olabilir. Örneğin bir ilişki olabilir. Ben hayatımda gerçek insanlar isteyen bir adamım. Duygularımla hareket etmeyi severim. Bu bazen hata yapmama neden olabiliyor ama... Kısacası benim peşinden koştuğum şey gerçek duyguları olan, gerçek insanlar.

* İzleyici dizide başka neler bulacak?

‘Servet’i izledikleri zaman kendilerinden bir şeyler bulabileceklerini düşünüyorum. Bence herkesin hayatındaki servetin farkına varacağı bir hikâye.

"MÜZİK BENİM İÇİN İKİNCİ PLANDA ŞİMDİLİK"

* Set dışında neler yapıyorsunuz?

Set dışında mutlaka haftanın bir günü oyuncu koçumla çalışıyoruz. Onun dışında spor yapmaya çalışıyorum, kitap okuyorum ve tabii ki müzikle uğraşıyorum.

* Müzik alanında profesyonel bir çalışma yapacak mısınız?

Müzik için şu an herhangi bir çalışma yapmıyorum, doğaçlama ilerliyorum. Henüz profesyonel bir adımım yok ancak planlarımız var. Belki ileride bir albüm yaparım. Müzik henüz şu anda elimi atıp ha diye yapabileceğim bir alan değil. Üç senedir oyunculuk alanında bir şeyler yapmaya çalışıyorum henüz çok yeniyim. O nedenle oyunculukla ilgili herhangi bir noktaya ulaşmadan müziği ön planda tutarak hem kendi algımı hem insanların algısını dağıtmak istemiyorum.

* İkisi bir arada yürümez mi?

İkisi bir arada yürür tabii ki ancak ben bunu sağlıklı yürütemeyebilirim. Çay içerken aynı anda soda içmek gibi bir şey ve ben bunu yapamayabilirim. Benim için ikinci planda şimdilik.

"BAZEN SADECE BİR BEĞENİ BİLE HAYRANLARINIZI MUTLU EDEBİLİR"

* Çok fazla fanınız var. Bu kadar kısa sürede sevilmek nasıl bir duygu?

Kısa süredir tanınıyorum ve bu sevgi beni mutlu ediyor. Çünkü benim de kardeşim var ve ben oyunculuk eğitimi alırken kardeşim başka oyuncuların fanı oluyordu. Benim için kardeşim, fan kitelelerini temsil ediyor. Hayranlık duyduğu biriyle sosyal medyadan bir şekilde iletişime geçmesi onu çok mutlu ediyor.

* Siz hiç benzer bir durum yaşadınız mı?

Bunu zamanında ben de yaşamıştım, birine mesaj atmıştım ve bana cevap vermişti. Bir hafta onun mutluluğu ile yaşamıştım. Onlar çok güçlüler ve gerçekten gönülden gelen duyguları var. Bunu dizi tutsun diye yapmıyorlar, gerçekten sevdikleri için yapıyorlar. Bazen sadece bir beğeni bile hayranınızı mutlu edebilir. Bunu havanı bozacak veya egonu sarsacak bir şey olarak görmüyorum. Bu onlarla beraber yürüttüğün bir şey ve buna bence sahip çıkmak gerekir. Bir oyuncu tek başına oyuncu olmuyor, onlarla güzel bu iş.

"AŞIK OLMAYA AŞIK BİR ADAMIM"

* Aşk hayatınız nasıl gidiyor?

Ben âşık olmayı seven, âşık olmaya âşık bir adamım. Ama şu anda hayatımda kimse yok. Şu sıralar sadece kariyer odaklıyım, algımı dağıtamam. Aşk algımı dağıtabilir