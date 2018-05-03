Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bir vahşi yaşam parkının sahibi olan Mike Hodge, tuhaf bir kokuyu araştırmak için yaşam alanına girdiği aslanlardan birinin saldırısına uğradı. Marakele Yırtıcı Hayvan Parkı’ndaki Shamba adındaki aslan, 67 yaşındaki Hodge’u ensesinden yakalayıp çekmeye başladı. Safari parkının görevlilerinden biri, silahını kullanarak Shamba’yı vurdu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre hayvanın ağzında 90 saniye kadar kalan Hodge’un yoğun bakıma alındığı, çene ve boynundan yaralandığı ancak durumunun iyi olduğu açıklandı. Shamba’nın ise öldüğü bildirildi. Hodge’un ailesi, aslanın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.

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