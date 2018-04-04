Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde gülümseten bir haber Tokat'tan geldi. Tokat'ta yaşayan 57 yaşındaki Davut Göksel Eker, 28 yıldır sokak köpeklerine gönüllü bakıyor.

AA'nın haberine göre Yeniyurt Mahallesi'nde yaşayan Eker, 28 yıl önce beslediği bir köpek kendisini başka bir köpeğin saldırısından koruyunca kendisini sokak köpeklerinin bakımına adadı.

Dedesinden kalan 12 dönüm arazinin çevresini tahtalarla çeviren Eker, sokak köpeklerine burada bakmaya başladı.

Zamanla baktığı köpeklerin sayısı artan Eker, bugün yaklaşık 100 köpeğe gönüllü bakıyor.

Köpeklerin yemek ihtiyacını karşılayan, yaralı olanlarını tedavi ettiren ve aşılarını yaptıran Eker'e hayvanseverler de mama desteği veriyor.

Eker, yaptığı açıklamada, bu işi herkesin yapamayacağını, bunun bir sevgi işi olduğunu söyledi.

Köpeklerdeki sadakat ve vefa duygusundan etkilendiğini dile getiren Eker, "28 yıl önce birkaç gün baktığım bir köpek, canı pahasına beni saldıran başka bir köpekten korudu. Bu da beni çok etkiledi. Ondan sonra köpeklere gönüllü olarak bakmaya başladım." dedi.

Sokak köpeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için babadan kalma pek çok arazisini sattığını anlatan Eker, hayvanseverlerin de kendisine yardımcı olduğunu kaydetti.

Çevresinde bulduğu sokak köpeklerini barınağına getirdiğini belirten Eker, "Yaralı olanlarını tedavi ettiriyoruz. Bu yaşıma kadar evlenmedim. Birkaç kez evlenme girişimim oldu ama olmadı. Sokak köpeklerine bakmaktan mutluyum. Severek yaptığım için pişman değilim." diye konuştu.

Hayvansever Filiz Kaymaz da Tokat'a 5 yıl önce yerleştiğini aktararak, "Hayvanları seviyordum. Davut beyin bahçesinde sokak köpeklerine baktığını duydum. Geldim gördüm. Ben de ona yardımcı oluyorum. Sosyal medya aracılığı ile insanlardan mama desteği alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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