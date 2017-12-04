Kendisini kurtarmaya gelen polislere zor anlar yaşattı

Alınan bilgiye göre, tarihi Kütahya Kalesi'nin Sultanbağı Mahallesi mevkisindeki surların yakınında sesler duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

AA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, sesin geldiği surların alt kısmında Osman A'ya (31) ulaştı. Ekipler, hafif yaralı ve alkollü olduğu belirlenen Osman A'yı sedye yardımıyla bulunduğu yerden kurtarmak istedi. Sağlık ekiplerine zorluk çıkarıp, bulunduğu yerden inmek istemeyen Osman A, polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

Ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan Osman A'nın saldırgan tavır sergilemesi üzerine polis ekipleri biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi.

Arbede yaşanması üzerine kelepçe takılan Osman A, polisler tarafından güçlükle yamaçtan kurtarılıp, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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