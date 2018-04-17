ABD Sağlık Bakanlığı yetkilileri, dikkatle takip edilen ve kenevirden elde edilen bir ilacın çocuklarda görülen birkaç farklı formdaki epilepsi tedavisinde etkin olduğunu açıkladı.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, denemeleri gerçekleştirilen ilaçla ilgili olumlu görüşünü paylaşırsa, ilaç kenevir bitkisi kökenli bir ilaç olarak devletin onayladığı ilk tedavi olacak.

AP'nin haberine göre, ilaç, kenevirin içinde bulunan bileşenlerden birinin saflaştırılmış formundan oluşuyor. İlaçtaki etken madde, kenevirin genel etkileri arasında olan yükseklik duygusu etkisi vermiyor.

Bu ilaçla iligli yeşil ışık yanması halinde bu bitkiden elde edilebilecek başka tedavi çalışmaları için de cesaret verici olacak.

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