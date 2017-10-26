Kennedy suikastiyle ilgili 2800 gizli belge açıklandı!

ABD Başkanı Donald Trump, gizli belgelerin bir kısmının ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle açıklanmasını geciktiriyor.

JFK suikastiyle ilgili 2800 gizli belge açıklandı, bir kısmının açıklanması ise daha sonraya bırakıldı.

ABD'nin otuz beşinci başkanı John Kennedy, 22 Kasım 1963 tarihinde Dallas'ta suikasta uğramış ve öldürülmüştü.

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