HT Egeli'den Ahmet Ünsal'ın haberine göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kent Parkı’ndan geçen dereye kimyasal atıkların bırakıldığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Kent parka aileleri ile gelen vatandaşlar olaya tepki göstererek “Bulun şu çevre katliamcısı sanayi kuruluşlarını” derken öte yanda da Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Kent Parkı içerisinden geçen derenin, bir kez daha çevre katillerinin saldırısına uğradığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yağmurlu havayı fırsat bilen çevre katilleri dereyi bir kez daha kimyasal atıklarla kirletti. Kenan Evren Sanayi Sitesi ya da daha üst bölgelerden geldiği tahmin edilen kimyasallar, derenin yüzeyini köpükle kaplayarak, hem deredeki canlıların yaşam alanlarını sınırladı hem de çevre kirliliğine yol açtı.” Geçen aylarda da tekrarlanan olayın ardından Büyükşehir ve MASKİ olayın sorumlularının bulunması izin harekete geçti.

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