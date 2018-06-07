HT Egeli'de yer alan habere göre, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) tarafından Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği ev sahipliğinde bir otelde yapılan İzmir Başkanlar Kurulu toplantısında seçimler ve İzmir ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya ise yereldeki sorunların konuşulması taleplerin sunulması için CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu katıldı. EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam TOBB Yönetim Kurulu’nda görev yapan Ender Yorgancılar’a teşekkür ederken, yeni seçilen Mahmut Özgener’i de tebrik etti.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

İzmir’in hem Ankara’dan hem de yerel yönetimlerden en önemli isteğinin her alanda yatırımların artırılması olduğunu vurgulayan Susam, “İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye’nin kalkınma potansiyeli açısından en iddialı bölgesi olarak her şeyiyle daha çok yatırımı hak ediyor. Yatırımların hızlandırılması ve yeni çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda kentin sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kanaat önderlerinin önerileri doğrultusunda belirlenen stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir’’ diye konuştu. Susam, bu konunun takipçisi olacaklarının altını çizdi.

"Toplantıda ayrıca geçen aylarda yapılan seçimlerde koltuğunu yeni isimlere bırakan başkanlara teşekkür plaketi takdim edildi."