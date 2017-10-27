Kentin gürültüsünden uzaklaşıp koyun yetiştiricisi oldu

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Koyun yetiştirmeye karar verdiğinde çevresinden olumsuz tepki almadığını dile getiren Karakaş, "Hiç kimse bana, 'Başaramazsın.' demedi. Başaramayacağım işe kolay girmem. Bu işin zorlukları var. Başarmak için o zorlukları çekmek gerekiyor. O zorlukları çektim. Şimdi Allah'a şükür her şeyi yoluna oturtturduk. Benim bütün arkadaşlarım böyle bir hayatı istiyorlar. Hepsi, 'Köyde bir ev alalım, bizler de yapalım' diyorlar." ifadelerini kullandı.