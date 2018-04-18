Alınan bilgiye göre, sebebi araştırılan sorun nedeniyle 23.10'da kentin tamamında elektrikler kesildi. Yetkililer, şehirdeki tüm trafolarda incelemelerde bulunurken, vatandaşlar elektrik kesintisi dolayısıyla zor anlar yaşadı.

AA'nın aktardığına göre, ekiplerin çalışmaları sonucu bazı mahallelere akım verilmeye başlandı.

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