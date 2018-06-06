HT Egeli'de yer alan habere göre, İYİ Parti İzmir Milletvekili adayı Yıldırım Ulupınar, Karabağlar ilçesinde vatandaşlarla buluştu, sorunları dinledi. 8 Haziran’da başvuruların başlayacağı İmar Barışı konusunda ilginin olacağını ancak İmar Barışı’nın ne İzmir’in ne de Karabağların sorunlarını çözmeyeceğini dile getiren Ulupınar, “İmar Barışı konusunda ise atılan adımlar birçok konuda geri bırakılan ilçeye katkı sağlayamayacak. Kar amacı güden müteahhitler yerine hemşehrilerimiz için doğru adımlar atılmalı” şeklinde konuştu.

TEK ADAM DEVRİ BİTECEK

Karabağlar’da İYİ Parti’ye ve Meral Akşener’e gösterilen ilgi ve desteğin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Ulupınar, “Kime elimizi uzatsak hem gözleriyle hem de dilleriyle bize oy vereceklerini söylüyorlar. Artık tek adam düzenine son verilecek” diye konuştu.

Tülbentler Akşener’e

Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Tülbent masumiyetin gücüdür’ sloganıyla sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı tülbent kampanyasına İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Gökhan Karaçoban’dan da destek geldi. Kula’da pazaryerinden aldığı tülbentlerle fotoğraf çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Karaçoban aldığı tülbentleri de Akşener’e gönderdi.

Milletimiz yüzünü güneşe dönecek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, 1. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Buca ilçe teşkilatını ziyaret etti ardından da esnafı gezdi.

Dervişoğlu, 24 Haziran’a kadar çalınmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacaklarını vurgulayarak, “Herkes Meral Akşener’in zaferine omuz versin. Güneş doğunca ampuller söner. 25 Haziran’da Türkiye’nin üzerinde yeni bir güneş doğacak ve ampuller hükmünü yitirecek” dedi.

Manisa’da ilk sırayı alacağız

İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, İYİ Parti’yi Manisa ve Türkiye’de ilk sıraya taşımak için aralıksız çalıştıklarını belirtti. Eryılmaz, “Akşener iktidarında çocuklarımızın, daha iyi bir ortamda büyümelerini sağlayacağız” diye konuştu.

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