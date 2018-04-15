Kadıköy Belediyesi tarafından "Kadıköy Çevre Festivali" kapsamında düzenlenen "H2O" adlı kısa film ve fotoğraf yarışmasının başvuruları başladı.

AA'nın haberine göre, kentte ekolojik yaşamın konu edileceği yarışma için son başvuru tarihi 18 Mayıs olarak belirlendi.





Amatör ve profesyonelleri bir araya getirecek yarışma sonucunda dereceye giren eserler, "Eko-Kamera Ödülleri"nin sahibi olacak.

Kadıköy sınırları içerisinde yaşayanların katılabileceği yarışma ile toplumun doğaya karşı bakış açısının geliştirilmesi amaçlanıyor.





Suyun formülü olan "H2O"nun adını alan yarışmaya, her yarışmacı bir eserle katılabilecek. Kısa film yarışması kapsamında birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin 500, üçüncüye 2 bin, jüri özel ödülüne ise bin lira ödül takdim edilecek.

Yarışmaya başvurular "cevrefestivali.kadikoy.bel.tr" adresinden online olarak yapılabilecek.

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