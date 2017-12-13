Kenya'nın 'temizlenme' ritüeli: 'Sekse zorluyorlar, kıyafetlerimizi yakıyorlar, saçımızı kesiyorlar'

"HIV virüsü taşıyor musun? Dün, Susan'ı görmeye gittin - korundun mu? Susan hamile. (Eğer virüs bulaşırsa) bebeğe ne olacak?"
Bunlar kadın hakları aktivisti Roseline Orwa'nın, Kenya'da dul kadınlarla seks yaparak para kazanan 'temizleyiciler'e soruduğu sorulardan bazıları.
'Temizlenme ritüeli', ülkenin kırsal kesimlerinde uygulanan bir gelenek. Amaç, eşleri ölen kadınları 'temizlemek'.
Orwa'nın konuştuğu 'temizleyiciler', yaptıkları işte bir sakınca görmüyorlar.
Patrick BBC'ye "Temizlenmek istemediklerini söylüyorlar, ancak içten içe, istiyorlar. Bu yapılması gereken bir tören. Eğer yapılmazsa, hayat bu kadınlar için çok zor olabilir" diyor.
250 dolara varan paralar kazanan 'temizleyiciler'i eğitmek kolay değil.
Orwa 'Temizleyiciler'le ve ritüelin mağdurları ile terapi seansları düzenliyor.
Bu toplantılara katılanlardan birisi, Kenya'nın güney batısındaki Luo topluluğundan Pamela. Uygulamaya maruz kalanlardan...
Ritüeli BBC'ye "Üç gün sürdü. Önce yerde seks yaptık. Kıyafetlerinin hepsini çıkarıp yere atmak zorundasın. Sonra yatakta seks yapıyorsun. Sabah kıyafetlerini yakmak zorundasın" sözleriyle anlatıyor Pamela.
"Bütün saçınızı kesiyorlar ve daha sonra tavuk pişirip, onlarla yemeniz gerekiyor. Sonunda bütün evi temizlemelisiniz. Bundan sonra çocuklar dönebilir."
Pamela, aynı şeyi tecrübe eden kadınlarla, konuşmak ve dayanışmak için bir araya geliyor.
Toplantıların birinde, başka bir dul kadın öfke ve çaresizlik karışımıyla kendi deneyimini anlatıyor ve yaşamak zorunda kaldıklarından şikayet ediyor.
"İçki içmemi istedi. Ama hayatımda hiç içki içmemiştim ve içmeyeceğim, bu yüzden 'Hayır' dedim."
Ritüelden sonra Pamela kendini hasta hissetmeye başladı. Kısa bir süre sonra, HIV virüsü taşıdığını öğrendi- 'temizleyici'si prezervatif kullanmayı reddetmişti.
Adam Pamela'yla yaşamaya başladı, ona bakmak için bunu yaptığını öne sürüyordu.
"Olan bitenlerden sonra, huzur bulamadım. Hiçbir erkekle birlikte olmak istemiyorum" diyor.
Ama destek grubuna katılımı hayatına biraz da olsa anlam katmasına yardımcı oldu.
'Temizleyici'ler sorumluluk sahibi değiller - sigara içiyorlar, içki içiyorlar, uyuşturucu kullanıyorlar. Vaktinizi çalan ve sadece kocanızın size ne bıraktığıyla ilgilenen insanlar onlar," diyor.
2015 yılında, Kenya hükümeti bu uygulamayı yasakladı, ancak Pamela ve diğer kadınların yaşadıkları, ülkede bu geleneğin halen devam ettiğini kanıtlıyor."
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