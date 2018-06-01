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HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, yeni aldığı Porsche Macan model cipiyle gezmeye çıkan oyuncu, yanındaki kadın için, “Asistanıyla çekildi yazarsınız” dedi. Alışık’ın 0 kilometre cipinin fiyatının 500 bin TL olduğu öğrenildi.