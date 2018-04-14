HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'um haberi...

1) Festivalde böyle bir serginin yer almasının sizce önemi nedir?

Steven Soderbergh’in tamamen iPhone 8 Plus ile çektiği son filmi “Unsane” (Saplantı), Berlin Film Festivali’nde prömiyerini yaptı. Muhsin Akgün’ün aynı telefonla İstanbul Film Festivali’nin Türkiye sinemasından genç nesil oyuncuların portrelerini çekme fikri de buradan çıktı. Bu oyuncular hem Türkiye sinemasının hem de festivalimizde yer alan filmlerin yüzü. Bu sergi de bu doğrultuda interdisipliner bir anlayışı yansıtıyor: Dijital teknolojilerin yaygınlaşması, sürekli teknolojik ilerlemeden beslenen sinema sanatı ve oyunculuk gibi kadim bir meslek.

2) Bu gibi telefonla çekilen filmler, oluşturulan fotoğraf sergileri gün geçtikçe artıyor. Sizce gelecekte neler olacak?

Teknolojik gelişmeler sanatın her alanında üretime yansıyor çünkü hem olanak sağlıyor hem de üretim sürecini özellikle zaman ve maliyet açısından etkiliyor. Telefonla çekilen filmler artacak, bunu öngörmek zor değil. Öncelikle akıllı telefonlarla çekilen kısa filmlerin sayısının arttığını göreceğiz. Yakın zamanda da tamamen akıllı telefonla çekilmiş uzun metrajlı bir Türk filmini sinemada izleyeceğimizi düşünüyorum.

3) Fotoğraf çekimlerinin perde arkasından söz edebilir misiniz?

Çekimler çok keyifli ve eğlenceli geçti. Hazırlık süreci yaklaşık 2 hafta, çekimler de 4 gün sürdü. Çekimleri İKSV binasının en üst katında, Firuze’de yaptık. Portrelerini çektiğimiz oyuncularla zaten önceden de tanışıklığımız vardı, o yüzden herkes için rahat geçti.

4) Siz de çok güzel fotoğraflar çekiyorsunuz, en çok çekmeyi sevdiğiniz temalar neler?

Nesnelerin ayrıntıları, graffiti ve sokak sanatı, sokaktan anlık fotoğraflar, ışık oyunları ve sanat eserleri...

5) Bu yıl festivalle ilgili sizi mutlu eden, heyecanlandıran neler oldu ya da oluyor?

Geçen yıllara oranla festivale yurtdışından katılan konukların sayısı arttı. Bu konuklarımız festivalde gösterilen filmlerinden önce ve sonra izleyiciyle buluşuyorlar ki özellikle izletici için müthiş bir fırsat. Türkiye sinemasının ilerleyişine birinci elden tanık olduk. Festival olarak seçkimiz ve Köprüde Buluşmalar ortak yapım marketi sayesinde hem endüstrinin ilerleyişine hem de hem de yurtdışına tanıtımına katkıda bulunmak büyük gurur kaynağı hepimiz için.