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HT Magazin'den Tarkan Abdullaoğlu'nun haberine göre; Önceki gün Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen ünlü çift Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, meraklı bakışların odağı oldu. Valizlerini kendileri taşıyan ikili, check-in işlemlerini yaptırıp bekleme salonuna geçerken kendilerine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.