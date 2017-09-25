Kerem Bürsin: Sürprizi bir gün patlatacağız

Kerem Bürsin, önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. İş görüşmesi yaptığını belirten oyuncu, sevgilisiyle kamera karşısına geçmesiyle ilgili sorulara, “O sürprizi bir gün patlatacağız, sizin gibi biz de bekliyoruz” yanıtını verdi. Cadde'de yer alan habere göre, Burak Özçivit’le çekecekleri filmin hazırlıklarına başladıklarını da söyleyen oyuncu, “Güzel bir dostluk hikayesi olacak” ifadesini kullandı.

Uzun yıllar ABD’de yaşadıktan sonra Türkiye’de oyunculuk kariyerine başlayan Bürsin, önümüzdeki yıl yurt dışına açılmayı planladığını söyledi.

Yabancı dil bilmesinin kendisi için avantaj olduğunu da sözlerine ekleyen oyuncu, “İşlerimi hem burada hem yurt dışında yürütmeye çalışacağım” şeklinde konuştu. Oyuncu, ardından yeni aldığı cipine binerek gözden kayboldu.

serenay sarıkaya

Kerem Bürsin