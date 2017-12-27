HT Magazin’den Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, Eskişehir’de yapılan ve 4 hafta sürmesi planlanan çekimlere soğuk hava nedeniyle sık sık ara verilip altıncı haftada da tamamlanamayınca setin İstanbul’a taşınmasına karar verildi.

Filmin gösterim tarihi de 23 Şubat’tan 6 Nisan’a kaydırıldı.

burak özçivit

Kerem Bürsin