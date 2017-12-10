Son dönemin aranılan genç oyuncularından biri olan Kerem Bürsin de abileri gibi yapımcı oldu.

ARKADAŞIYLA ORTAK

HT Magazin'in haberine göre, ülkemizde Şahan Gökbakar, Burak Özçivit ve Murat Cemcir gibi oyunculardan sonra son dönemin gözde yıldızlarından Kerem Bürsin de yapımcı olmaya karar verdi. Bir arkadaşıyla ortak yapım şirketi kuran Kerem Bürsin, film yapacağı senaryoları okumaya başladı.

KENDİSİNİN PATRONU

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bu sezon bir dizide oynamayacağını söyleyen ve Burak Özçivit’le birlikte rol aldığı ‘Can Feda’ filminin çekimleri devam eden Kerem Bürsin, yapımcısı olmaya karar verdiği ilk projeyi önümüzdeki yaz aylarında hayata geçirecek.

Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio gibi dünyaca ünlü oyuncular da yapımcılık yapıyor.

Kerem Bürsin