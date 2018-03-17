Kerem Fırtına, medyada yer alan öpüşme iddialarıyla gündemde. Dikkatlerin üstünde olduğu Kerem Fırtına'yı birçok televizyon projesi arasından özellikle Kurtlar Vadisi, Karadayı ve Kiralık Aşk ile tanıdık. Doğma büyüme İstanbullu olan Kerem Fırtına'nın yaşamından kesitler haberimizde.

KEREM FIRTINA KİMDİR?

23 Eylül 1981 doğumlu olan Kerem Fırtına 36 yaşındadır. Kerem Fırtına İlk ve orta eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Lise dönemlerinde tiyatro merakı ile birlikte okulda çeşitli oyunlarda yer almıştır. 1999 senesinde Kenan Evren Lisesi’ni tamamlamış aynı sene İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazanmış ve mezun olmuştur.

Daha sonra Şahika Tekand Studio Oyuncuları ‘nda 2 yıl oyunculuk eğitimi alan Kerem Fırtına Osman Sınav ile tanışmış ve Kurtlar Vadisi dizisinde rol almıştır. 2015 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk adlı dizide İsmail karakterini canlandırmaktadır. Kerem Fırtına İstanbul doğumludur.

KEREM FIRTINA'NIN YER ALDIĞI PROJELER

Kiralık Aşk Star Tv İsmail karakteri

Kurtlar Vadisi – Eren Eylül/ 2003-2005/

Kurtlar Vadisi Terör Eren Eylül 2007/

Kurtlar Vadisi Pusu Eren Eylül 2007-2008/

Martılar ve İstanbul (oyuncu, senaryo asistanı)

Üvey Baba

Oda

Esrarlı Gözler

Bu Kalp Seni Unutur mu? Devrimci

Konak(film)

Karadayı Savcı Adnan

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