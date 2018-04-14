Cadde'nin haberine göre, yaklaşık 8 aydır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Keremcem-İlayda Erkök çifti, el ele dolaşırken görüntülendi.

Son derece mutlu olduğu gözlenen Keremcem, kendisine yöneltilen soruları geçiştirmek için, "Acelemiz var arkadaşlar, daha sonra konuşalım" diyerek gözlerden kayboldu.