HT Magazin'de yer alan habere göre, İlay Erkök’ün işlerinin yoğunluğu nedeniyle kendisine eşlik edemediğini belirten Keremcem, “Bu aralar 7-8 senaryo okudum. Setlerde olmayı seviyorum” diye konuştu.



Bir müzikal yapma ihtimali olduğunu da belirten ünlü şarkıcı, “Bildiğiniz yabancı bir filmden alıntı olacak. Beni de sahnede görebilirsiniz” dedi.

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