Kerim bebek için

Suriye'nin Halep kentindeki kuşatmadan tahliye edilen ve Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki bir yetimhanede kalan 55 çocuk, Doğu Guta’da annesini ve tek gözünü kaybeden Kerim bebeğe tek gözlerini kapatarak destek verdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; yetimhane sorumlusu Ali İsabeh, “Umarım Suriye’de savaş biter ve huzur gelir’’ dedi.



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Ali İsabeh

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