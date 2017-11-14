Kerim Frei Lucescu'dan davet bekliyor

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu Kerim Frei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda performansının yükseldiğini belirterek, "A Milli Takım'dan davet bekliyorum, ay-yıldızlı formayı giymek istiyorum ama sonuçta her şey milli takım hocası ve bana bağlı. Sahada en iyisini vererek, futbolumla Lucescu'yu etkilemem lazım ki o da beni çağırsın. Sonraki maçlar için A Milli Takım kadrosunda olmayı bekliyorum. Umarım milli takımda olurum." ifadelerini kullandı.
Kerim Frei, gençler kategorisinde İsviçre adına forma giydiğini ve o dönemde A Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Abdullah Avcı'nın ısrarı ile Türkiye'yi seçtiğini hatırlatarak şöyle konuştu:
"İsviçre adına alt yaş kategorilerinde milli takımda oynadım. İsviçre 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kaptanlığını yaptığım dönemde, o günlerde Türkiye'nin teknik direktörü Abdullah Avcı'ydı. O bana çok değer verdi, bana verdiği önemi hissettirdi. Abdullah Avcı'nın bu ilgisi Türk Milli Takımı'nı seçmeme sebep oldu. Zaten Türkiye'yi, ülkemi çok seviyordum. Tatillerde Türkiye'ye geliyordum ama Türk Milli Takımı'nı seçmemde Abdullah hocanın rolü çok büyük."
"GALATASARAY'A GOL ATARAK SERİYİ TAMAMLAMAK İSTİYORUM"
Süper Lig'de hafta sonunda Galatasaray ile zorlu bir maça çıkacaklarını anlatan Kerim, bu sezon ligde Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'a da gol atmak istediğini vurgulayarak, "Önemli olan takımın kazanması. Eğer oynarsam bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırım. Galatasaray'a da gol atarak seriyi tamamlamak isterim." diye görüş belirtti.
"YİNE AYNI GOL SEVİNCİNİ YAPACAKTIM"
Eski takımı Beşiktaş karşısında attığı golden sonra yaşadığı gol sevinci nedeniyle aldığı eleştirilere anlam veremediğini vurgulayan Kerim Frei, şunları kaydetti:
"Çok abartılı ve büyük bir gol sevinci değildi. Beşiktaş'a değil de Akhisarspor'a da atsaydım yine aynı sevinci yapacaktım. Takım arkadaşlarıma koşacaktım çünkü artık burası benim takımım."
Kerim Frei, 3 sezon kadrosunda yer aldığı Beşiktaş'ta yeterli şansı bulamadığını da iddia ederek, "Beşiktaş'ta yeterli şansı aldığımı düşünmüyorum. Tabii ki ben bir profesyonelim, herkesin kararına saygı duymak gerekiyor. Hocanın öyle bir tercihi olmuştur, ben daha fazla şans alabileceğimi düşünüyordum." değerlendirmesinde bulundu.
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