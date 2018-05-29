Manisa’nın Ahmetli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinin sınırları içerisinde bulunan Marmara Gölü, 2017 yılının Haziran ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ‘Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak tescillendi. Tescil kapsamında 2018 yılının Mayıs ayında ihaleye çıkan Marmara Gölü Sulak Alan Yönetim Planı’nın yıl sonunda hazırlanması bekleniyor. Yönetim planı kapsamında balıkçılık sektörü için iskeleler, doğa tutkunları ve kuş gözlemcileri için de gölün etrafına kuş gözlem kulelerinin yapılması planlanıyor.

HT Egeli'de yer alan habere göre, Marmara Gölü’nün uluslararası öneme sahip sulak alanı vasfında olduğunu ve Ulusal Sulak Alan Komisyonunca 2008 yılında koruma altına alındığını kaydeden Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, “Ülkemizdeki 421 kuş türünün 101 tanesini bu bölgede görmek mümkün” şeklinde konuştu. Yönetim planı dahilinde yapılacak olan çalışmalardan da bahseden Gençoğlu şunları söyledi: “Balıkçılık sektörü açısından göle iskeleler yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda kuş gözlem kuleleri planlıyoruz. Tarımsal amaçlı sulama ile alakalı vatandaşlara kolaylıklar getirecek düzenlemeler yapmayı planlıyoruz. Dediğim gibi hem gölümüzü kullanacağız hem de koruyacağız. Amacımız bu.”

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER