Geçen sene Beykoz'da bir villaya taşınan ve evinin dekorasyonu için anlaştığı mimarlık ofisine 200 bin lira ödeyen Kerimcan Durmaz Bodrum'dan ev kiraladığını açıkladı.

Kerimcan Durmaz söz konusu açıklamayı konuk olduğu bir YouTube hesabında yaptı.

"OTELLERDEN O KADAR ŞİŞTİM Kİ"

Durmaz, Bodrum'dan ev tutmasıyla ilgili olarak "otellerden o kadar şiştim ki" açıklamasında bulundu.

YAZ TATİLİ BODRUM'DA

Kerimcan Durmaz bayram tatilini Bodrum'da geçirecek. Buradaki kulüplerde sahne almaya devam edecek.