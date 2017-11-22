Kerimcan Durmaz hastanelik oldu

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Bazı sahnelerini iptal ettiğini duyurduktan sonra meraklı takipçilerinden yoğun olarak mesajlar alan Kerimcan Durmaz yüksek ateşle birlikte yatırıldığı hastaneden taburcu olduktan sonra instahikaye kısmından yaşadıklarıyla ilgili bilgi verdi.