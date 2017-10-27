Kerimcan Durmaz, Kastamonuluları kızdırdı

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre Kerimcan Durmaz, arkadaşıyla çektiği videoda "Kastamonulu musun?" diye alay edince Kastamonulular çok kızdı.



HEMEN KALDIRDI



Durmaz gelen tepkiler üzerine, sosyal medyadan paylaştığı videoyu anında kaldırdı. Kerimcan, videoyu kaldırsa da görüntüler internette hemen yayıldı.





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