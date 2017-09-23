Kerimcan Durmaz ne kadar kazanıyor?

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* Babamın balık restoranı vardı. Maddi olarak rahattık. Her zaman cebime harçlığımı koyardı ama o para hayal ettiğim hayatı yaşamam için yetersizdi. Baba parası harcarken iki kere düşünüyorsun, kendi paranı düşünmeden harcayabiliyorsun.