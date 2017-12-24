Kerkük-Ceyhan petrol boru hattında yeni gelişme

Irak, Kerkük'ten Ceyhan'a ulaşacak yeni bir petrol boru hattı inşa etmek üzere şirketlere davet gönderdi.

Irak devlet şirketi Oil Projects Company, 350 km uzunluğundaki petrol boru hattı ile günde 1 milyon varil petrol taşınabileceğini açıkladı. Petrol boru hattı ile ilgilenen şirketlerin 24 Ocak'a kadar Irak tarafına başvuru yapması gerekiyor.



Henüz zamanlama ile ilgili net bir iş planı açıklanmazken, proje yap-işlet-devret şeklinde gerçekleşecek.

ESKİ HAT ONARILAMAZ DURUMDA



Kerkük'ten Ceyhan'a ulaşan mevcut petrol boru hattının günde 1.4 milyon varil taşıma kapasitesi bulunuyor. Ancak hat, DAEŞ'in saldırıları nedeniyle 2014 başından bu yana kullanılamıyor ve onarılamaz duruma geldi.

Irak bu nedenle eskisine paralel olarak yeni bir hat inşa edecek.

Kerkük petrolünü Ceyhan limanına taşıyacak boru hattı, Salahaddin vilayetinden başlayıp Kerkük ve Musul'dan geçip Duhok'un Fişhabur bölgesinden Türkiye'ye geçecek.

BORU HATTININ TARİHÇESİ

Türkiye ve Irak arasında 1973 yılında imzalanan anlaşma sonucu, toplamda 986 kilometre uzunluğunda olan birinci boru hattının inşası 1976 yılında tamamlandı. Daha sonra buna paralel olarak yapılan ikinci boru hattı ise 1985 yılında inşa edilmeye başlandı ve iki yıl içerisinde tamamlandı.

Normal şartlarda 1 milyon 400 bin varil taşıma kapasitesine sahip olan petrol boru hattı, 1990 yılından bu yana hiçbir zaman hedeflenen kapasitede petrol ihraç edemedi. Nedeni ise Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan Birleşmiş Milletler ambargosu ve ABD'nin 2003 yılındaki müdahalesi sonucu meydana gelen çatışmalar.

Özellikle 2003 yılından sonra silahlı grupların hedefi haline gelen boru hattı, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014 tarihinde Musul'u ele geçirmesiyle sevkiyat durdu. Örgüt, boru hattının Irak topraklarından geçen güzergahının büyük kısmını elinde tutunca, Türkiye'ye olan ihracat doğrudan durduruldu.

Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının Irak içerisinde toplam uzunluğunun yaklaşık 350 kilometre olacağı kaydedildi.