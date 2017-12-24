Kerkük-Ceyhan petrol boru hattında yeni gelişme

Irak, Kerkük'ten Ceyhan'a ulaşacak yeni bir petrol boru hattı inşa etmek üzere şirketlere davet gönderdi.
Irak devlet şirketi Oil Projects Company, 350 km uzunluğundaki petrol boru hattı ile günde 1 milyon varil petrol taşınabileceğini açıkladı. Petrol boru hattı ile ilgilenen şirketlerin 24 Ocak'a kadar Irak tarafına başvuru yapması gerekiyor.
Henüz zamanlama ile ilgili net bir iş planı açıklanmazken, proje yap-işlet-devret şeklinde gerçekleşecek.
ESKİ HAT ONARILAMAZ DURUMDA
Kerkük'ten Ceyhan'a ulaşan mevcut petrol boru hattının günde 1.4 milyon varil taşıma kapasitesi bulunuyor. Ancak hat, DAEŞ'in saldırıları nedeniyle 2014 başından bu yana kullanılamıyor ve onarılamaz duruma geldi.
Irak bu nedenle eskisine paralel olarak yeni bir hat inşa edecek.
Kerkük petrolünü Ceyhan limanına taşıyacak boru hattı, Salahaddin vilayetinden başlayıp Kerkük ve Musul'dan geçip Duhok'un Fişhabur bölgesinden Türkiye'ye geçecek.
BORU HATTININ TARİHÇESİ
Türkiye ve Irak arasında 1973 yılında imzalanan anlaşma sonucu, toplamda 986 kilometre uzunluğunda olan birinci boru hattının inşası 1976 yılında tamamlandı. Daha sonra buna paralel olarak yapılan ikinci boru hattı ise 1985 yılında inşa edilmeye başlandı ve iki yıl içerisinde tamamlandı.
Normal şartlarda 1 milyon 400 bin varil taşıma kapasitesine sahip olan petrol boru hattı, 1990 yılından bu yana hiçbir zaman hedeflenen kapasitede petrol ihraç edemedi. Nedeni ise Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan Birleşmiş Milletler ambargosu ve ABD'nin 2003 yılındaki müdahalesi sonucu meydana gelen çatışmalar.
Özellikle 2003 yılından sonra silahlı grupların hedefi haline gelen boru hattı, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014 tarihinde Musul'u ele geçirmesiyle sevkiyat durdu. Örgüt, boru hattının Irak topraklarından geçen güzergahının büyük kısmını elinde tutunca, Türkiye'ye olan ihracat doğrudan durduruldu.
Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının Irak içerisinde toplam uzunluğunun yaklaşık 350 kilometre olacağı kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.