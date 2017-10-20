Kerkük-Erbil yolunda çatışma çıktı!

Reuters'ın haberine göre, Kerkük'ün kuzeybatısında, Kerkük-Erbil yolu üzerinde Irak güçleri ile Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi internet sitesine konuşan bir güvenlik kaynağı, Kerkük-Erbilkarayolu üzerinde bulunan Altunköprü'de Peşmerge ile Irak güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmanın Altunköprü kasabasını kontrol etmek isteyen Irak ordusu ve federal polis gücü ile Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı Peşmergeler arasında yaşandığı öne sürüldü.

Çatışmada ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

PEŞMERGE'YE İKİ SAAT MÜHLET

İHA'nın haberinde, Irak ordusunun Altunköprü'yü kontrol altına aldığı, Peşmergenin bölgeyi terk etmesi için iki saat mühlet verdiği bildirildi.



Kerkük'ün kuzeybatısında bulunan Altınköprü Türkmen Cephesi karargahı Peşmerge tarafından dün yakılmış ve bir güvenlik görevlisi kaçırılmıştı. Irak Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Irak merkezi hükümetine bölgede güvenliği sağlama çağrısında bulunmuştu.

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