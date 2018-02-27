Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Başkent Bağdat'ta basın toplantısı düzenledi. İbadi toplantıda Kerkük petrolünün ihracatıyla ilgili soruyu yanıtladı.

İbadi, söz konusu petrolün Ceyhan limanı üzerinden yeniden ihracı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile anlaşmaları olduğunu belirterek, "IKBY ile aramızdaki anlaşmazlıkları da ileride çözme konusunda mutabıkız." dedi.

Başbakan İbadi, konuyla ilgili Türkiye ve IKBY ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

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