Kerkük'te bir gazeteci öldürüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi yayın organı Kürdistan TV'den yapılan açıklamada, kanalda kameraman olarak çalışan Erkan Şerif'in Dakuk'taki evinin bir grup tarafından basıldığı ve gazetecinin bıçaklanarak öldürüldüğü ifade edildi.

AA'nın haberine göre; yapılan açıklamada eve baskın düzenleyerek Şerif'i öldürenlerin Haşdi Şabi güçleri olduğu iddia edildi. Kerkük'teki emniyet güçleri olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Irak güvenlik güçleri 16 Ekim'de, yaklaşık 3 yıl boyunca Peşmerge'nin denetiminde kalan Kerkük'te tam kontrolü sağlamıştı.

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