Seçimlere hile karıştığını iddia eden Türkmen ve Araplar, Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği'ne ait depoda toplanan seçim sandıklarının kentten çıkmamaması için 5 günden beri eylemlerini devam ettiriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği Başkanı Riyaz el-Bedran kentteki komiserlik üyelerinin rehine durumunda olduklarını ve bazılarının ölüm tehditleri aldıklarını söyledi. Bu açıklamanın ardından Kerkük Valiliği'nden cevap gecikmedi.

Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, bugün kentteki Türkmen ve Arap milletvekillerin hazır bulunmasıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Kentteki Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği Kerkük Ofisi'nin silahlı gruplar tarafından kuşatma alındığı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kerkük Valisi "Kentteki ofis önünde herhangi silahlı grup yok. Sadece seçim sonuçlarını kabul etmeyen Kerküklüler bulunuyor ve bu barışçıl eylemi polis koruyor" dedi.

Seçim Komiserliğini Türkmen ve Arap seçmenlerinin oylarının kaybolmasına neden olmakla suçlayan vali "Komiserlik yaşanan bu gerginlikten sorumludur. Eylemcileri sükunete, güvenlik güçleriyle çatışmamaya ve kamu mallarına zarar vermemeye çağırıyorum" söyledi.

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