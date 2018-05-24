Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ kalıntılarına yönelik operasyonda 4 militanın öldürüldüğü bildirildi.

AA'nın haberine göreKerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendirdiklerini belirterek, "Kentin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınında düzenlenen baskında 4 DEAŞ militanı öldürüldü.'' dedi.

Operasyon sırasında bölgedeki Haftagar, Semmaka, Telgasba ve Geyda köyleri arasındaki yolların trafiğe kapatıldığını ve operasyona hava desteği de sağlandığını söyleyen Kamil, teröristlerin bulundukları yerin tam abluka altına alınmasının ardından operasyona başlandığını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ kalıntılarının Dakuk ve Havice ilçelerindeki kamışlık alanlarda gizlendiklerine dikkati çeken Kamil, şunları kaydetti:

''Bölgenin kırsal kesimlerinde gizlenen DEAŞ kalıntılarına yönelik önümüzdeki günlerde operasyon başlatılacak. Zaman zaman meydana gelen güvenlik ihlallerinin önüne geçmek için başlatılacak operasyona, Irak federal polisinin yanı sıra hava desteğinin sağlanması ve başka güvenlik birimlerinin de katılması bekleniyor.''

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