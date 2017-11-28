Kerkük'te Türkmeneli TV bürosuna silahlı saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde Türkçe yayın yapan Türkmeneli televizyonunun, Altunköprü kasabasındaki bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ten yayın yapan Türkmeneli televizyonunun Altunköprü bürosuna kimliği belirsiz kişilerce otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda büroda görevli bir koruma yaralandı. Binada hasar oluştu.'' ifadesini kullandı.

Ömer, olayla ilgili inceleme başlattıklarını kaydetti.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

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