Kerkük'ü terk eden ailelere 'dönün' çağrısı

Irak İçişleri Bakanı Kasım Muhammed el-Araci, Irak'ın Kerkük kentini ziyaret etti. AA'nın haberine göre; Kasım Muhammed el-Araci düzenlediği basın toplantısında, "Kerkük'ü terk eden tüm Kürt aileleri en kısa zamanda evlerine dönmeli. Operasyon sadece ve sadece yasa dışı eylemlerde bulunanlara karşı başlatılmıştır. Kerkük tüm etnik ve mezhep grupları ile ancak mükemmel bir kenttir" ifadelerini kullandı.
"GÜVENLİĞİ SADECE POLİS GÜÇLERİ SAĞLIYOR"
Kerkük'te güvenliğin çeşitli güçler tarafından sağlandığını yalanlayan el-Araci, "Kerkük kent merkezinin güvenliğini bir tek polis güçleri sağlamaktadır. Bunun dışında hiçbir güç, kent merkezinde bulunmuyor. Federal polis güçleri de Kerkük polisine dışarıdan destek sağlamaktadır" şeklinde konuştu.
Operasyonlardan sonra kentte baskınlar yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan el-Araci, "Yasal izin olmadan kentin hiçbir yerinde baskın yapmak gibi bir uygulama yoktur. Baskınlar sadece yasa dışı eylemlere adı karışanlara yönelik gereken kanuni izinler doğrultusunda uygulanacaktır" dedi.
"ANLAŞMAZLIKLAR KENDİ İÇİNDE ÇÖZÜLECEKTİR"
Erbil ve Bağdat arasındaki bağlantının kopmadığını ifade eden el-Araci, "Bütün bir Irak içindeki anlaşmazlıklar kendi içinde çözülecektir. Anlaşmazlıklar iki ülke arasında değil tek bir tarih ve coğrafyaya sahip olan taraflar arasındadır" ifadelerini kullandı.
- Irak İçişleri Bakanı Kasım Muhammed el-Araci
- Kerkük
- irak
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