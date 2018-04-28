Kerkyra - AEK Atina maç önü

Yunanistan Süper Lig maçında Kerkyra ile AEK Atina, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Kerkyra 21 puanla 15. sırada, AEK Atina 66 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Kerkyra, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. AEK Atina, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 590 kodlu maçı oynayanlar; Kerkyra galibiyet oranı 10.00, beraberlik oranı 5.50, AEK Atina galibiyet oranı 1.10. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Kerkyra son hafta oynanan Atromitos maçında 1-1 berabere kaldı.

AEK Atina ise Panaitolikos karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kerkyra, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Kerkyra, kendi sahasında 12 gol attı, 18 gol yedi.

AEK Atina ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. AEK Atina, 17 gol atarken 7 gol yedi.