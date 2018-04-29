Kerkyra - AEK Atina maç önü

Yunanistan Süper Lig maçında Kerkyra ile AEK Atina, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 21 puanlı Kerkyra 15. sırada bulunuyor, AEK Atina 66 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Kerkyra, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. AEK Atina, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 590 kodlu maçı oynayanlar; Kerkyra galibiyet oranı 10.00, beraberlik oranı 5.50, AEK Atina galibiyet oranı 1.10. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.35.

Kerkyra son haftadaki Atromitos müsabasında 1-1 berabere kaldı.

AEK Atina ise Panaitolikos maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Kerkyra, 12 gol attı ve 18 gol yedi.

AEK Atina, dış sahada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda AEK Atina 17 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.