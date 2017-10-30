Kervana Citroen de katıldı

PSA Grup şirketlerinden Citroen, elektrikli otomobiller dünyasına hızlı giriyor. Önümüzdeki altıncı yılın sonuna kadar Citroen modellerinin yüzde 80'inde elektrikli motor bulunacak. Söz konusu araçlar ya tamamen elektrikle çalışan araçlar olacak ya da hibrid sistem kullanacak.

Citroen'in yenilenen C4 Cactus modelinin lansmanında konuşan Citroen CEO'su Linda Jackson, "2023'ten itibaren piyasadaki araçlarımızın yüzde 80'i elektrikli veya hibrid olacak" ifadesini kullandı.

Çin'in elektrikli araçlara dönüşüne dikkat çeken Jackson, "Çin elektrikliye doğru gidiyor. Bu nedenle orada ancak elektrikli alternatiflerle bulunabilirsiniz" dedi.

Citroen'in hangi modellerde elektrikliye döneceği henüz kesin değil. Ancak bir modelde elektrikliye döneceği kesin gibi. Citroen'in lüks segmentte yer alan aracı C5'in yeni versiyonu elektrikli olacak.