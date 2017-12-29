Keskin Holding'in patronu tutuklandı

Kocaeli'de, asfalt yapmak üzere ithal ettikleri motorini piyasaya sürdükleri, resmi evrakta sahtecilik yaptıkları ve hayali ihracat gerçekleştirdikleri iddiasıyla 3 gün önce gözaltına alınan Keskin Holding'in sahibi Recep Ercan Keskin ve 10 kişi Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Keskin adliyeye sevk edilirken, kabanı ile yüzünü kapattı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Keskin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın haberine göre Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1 yıldır yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Kocaeli, İstanbul ve Ağrı Doğubeyazıt hattında hayali ihracat organizasyonu yaptığı ileri sürülüyor. İddiaya göre şüpheliler, dağıtım belgesi kapsamında ithal ettikleri motorini piyasaya sundu. Ancak faturasız yapılan bu işlemlerde, ürün Tuzla'da asfalt üretiminde kullanılmış gibi gösterildi. Gerçekte ise, Tuzla'daki firmaya fiziki olarak motorin girişi olmadı. Şirket, elindeki Dahilde İşlemle Belgesi ile ithal edilen ürün, ihraç edilmiş gibi gösterildi. Bu yolla, milyonlarca liralık haksız ÖTV ve KDV iadesi alındı.

Keskin Holdingin patronu tutuklandı

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