Keskin nişancılar Afrin'de

16.02.2018 - 12:15 | Güncelleme: AA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı icra ettiği Zeytin Dalı Harekatı'nda özel eğitimli keskin nişancılar da yer alıyor. Keskin nişancılar meskun mahal operasyonları için büyük önem taşıyor

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Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da birliklere ateş gücü sağlıyor.

TSK'nin Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü harekat başarıyla icra ediliyor.

Türkiye sınırındaki terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin hattındaki köyleri ve hakim noktaları terör örgütünün işgalinden kurtaran birlikler, teröristlerin korkulu rüyası özel eğitimli keskin nişancılardan da yoğun olarak istifade ediyor.

Özel Kuvvetler ve komando birlikleriyle hareket eden keskin nişancılar, teröristlerden arındırılan bölgelerdeki üs noktaları ile örgüt üyelerinin geçiş güzergahlarında oluşturdukları gizlenme alanlarında görev yaparak, bölgeyi 24 saat gözetim altında tutuyor.

Arazide gizlenmelerine yardımcı olan özel kıyafetleri ile dal parçaları, ot, toprak ve kayalardan kendilerine mevzi oluşturan keskin nişancılar, her türlü hava şartında atış yapabilme kabiliyetine sahip gece görüş dürbünlü silahlarıyla ateş desteği sağlıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Afrin kırsalında başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na keskin nişancı birlikleri de gönderildi.

BİRLİKLERE GÜVEN, TERÖRİSTE KORKU

Teröristlerin sızma girişimlerine karşı hakim bölgelerde konuşlanan keskin nişancılar, alan güvenliğini sağlamanın dışında gözetleme yapmak isteyen teröristleri de izliyor.

Gizlendikleri mevzilerde yer yer 48 saat hareketsiz bekleyen keskin nişancılar, teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor.

AA'nın haberine göre; birliklerin meskun mahal harekatlarına da destek veren keskin nişancılar, bugüne kadar çok sayıda teröristi etkisiz hale getirerek, hem harekata katılan birliklerin hem de sivillerin can güvenliğinin sağlanmasında önemli katkıda bulundu.

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Misafir - 1 gün önce - Cevapla
10 1 +9 Allahınıza kurban attığınız mermi hedefine saplansın inşallah
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
10 1 +9 Aslanlanlarım bee Allahim dizi korusun sizlerin sayesinde biz burda rahatça uyuyabiliyoruz Allah butun askerlerimize uzun ömürler versin
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
11 1 +10 Korkusuz vatansever askerler Allah yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle..
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 Temizlik iyidir, ortam rahatlar.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
2 0 +2 Adamın dibisiniz siz.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
1 0 +1 tanışmak isterdım kahraman larla
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
3 1 +2 la ilahe ilallah muhammeden resullah kardaslarim bastiginiz topraklari titretir Turkun namini yuceltirsiniz Allah yar ve yardimciniz olsun
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
2 0 +2 Söz konusu vatansa gerisi teferruat diyen Bu kahramanlardan birde astsubaylarla uzmanların haksızlıkları önlenirse onlara büyük moral olur Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
5 1 +4 allah ğüç kuvvet versin
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
2 1 +1 Vatan millet size minnatardir
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
6 3 +3 48 saat hareketsiz kalmak ne zor sey. ZHayret ettim.
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
2 1 +1 allah ğüç kuvvet versin
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
11 0 +11 Adamsınız
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
16 0 +16 Maşallah Allah korusun
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
14 0 +14 Allah yardımcınız olsun kahramanlar
Misafir - 1 gün önce - Cevapla
0 0 0 bence gizli tutulmalı