Keşkül malzemeler

6 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

1.5 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

6 yemek kaşığı toz badem

1 paket hindistan cevizi

Servis için;

Çiğ badem

Antep fıstığı

Keşkül nasıl yapılır?

Süt, yumurta sarısı, toz şeker, buğday nişastası ve toz bademi derin bir tencereye aktarın. Malzemeleri ilk başta güzelce karıştırın. Ardından orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak pişirin. Kaynamakta olan keşküle hindistan cevizini ekleyin. Kıvam alan keşkülü kaselere aktarın. Üzerlerini çiğ badem ve Antep fıstığı ile süsledikten sonra keşkülleri soğumaya bırakın. Afiyet olsun.