KFUM - Kjelsas maçı öncesi rakamlar

Norveç 2.Lig Grup 2 maçında KFUM ile Kjelsas, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. KFUM 11 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Kjelsas 11 puanda ve 3. sırada. KFUM, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Kjelsas, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 156 kodlu maçı oynayanlar; KFUM galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Kjelsas galibiyet oranı 0.00.

KFUM önceki hafta Finnsnes mücadelesinde 2-0 kazandı.

Kjelsas ise Asker maçında 4-1 yenildi.

KFUM, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 2 gol yedi.

Kjelsas, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kjelsas 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.