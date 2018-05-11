KFUM - Skeid maçı heyecanı

Norveç 2.Lig Grup 2 maçında KFUM ile Skeid, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. 10 puanlı KFUM 1. sırada bulunuyor, Skeid 8 puana sahip ve 2. sırada. KFUM son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Skeid, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 224 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KFUM kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Skeid sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

KFUM son haftadaki Finnsnes müsabasında 2-0 kazandı.

Skeid ise Alta maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan KFUM, 6 gol attı ve 1 gol yedi.

Skeid, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Skeid, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.