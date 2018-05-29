Gergerli, yaptığı açıklamada, KGF'nin 2016 yılının sonunda yeniden yapılandırıldığını belirterek, bu kapsamda reel sektörün uygun vade ve maliyetlerle finansmana erişiminin sağlandığını söyledi.
Çok güçlü veri tabanı ve gelişmiş teknolojiye sahip sistem sayesinde kredi taleplerinin 24 saatte cevaplanır hale geldiğini aktaran Gergerli, alınan kararla 250 milyar liralık Hazine destekli kredi kefalet tutarının kullandırılmaya başlandığını anımsattı.
Gergerli, ilk dönemde 222 milyar liralık krediye karşılık 199 milyar liralık kefalet sağlandığını belirterek, bunun 78 milyar liralık kısmının imalat sektörü, 40 milyar liralık kısmının da ihracat finansmanı için kullandırıldığını kaydetti.
Hazine ile yapılan ikinci protokol ile de bu yılın başından itibaren 50 milyar liralık kefalet imkanı da sağlandığına işaret eden Gergerli, özellikle ihracat ve yatırım faaliyetlerinin daha fazla desteklenmesinin amaçlandığını vurguladı.
Gergerli, bu çerçevede kadın ve genç girişimcilere ve tarım sektörüne finansman imkanı da yaratıldığına dikkati çekerek, "Bu protokolün en önemli özelliği birçok kesimi kapsaması. Kadın ve genç girişimcilere 1 milyar liralık finansman alanı açıldı, bunun 370 milyon liralık kısmı kullanıldı. 2 bin 200 kadın ve genç girişimci bundan istifade etti." diye konuştu.
Tarımın finansmanı için de 2 milyar liralık bir limit açıldığını belirterek, bugüne kadar 4 bin 400 işletme tarafından bu limitin yarısının kullanıldığını söyledi.
SEKTÖRLER İTİBARIYLA KREDİ KEFALET KULLANIMI
Hazine ile yapılan son protokolle de 10 gün önce 35 milyar liralık yeni kefalet paketinin işletmelerin kullanımına açıldığını hatırlatan Gergerli, bu kadar kısa sürede 7 bin 200 işletmenin toplam 4,6 milyar liralık kefalet kullanımında bulunduğunu söyledi. Gergerli, şunları kaydetti:
"Bu 3 paketle geçen yıldan bu yana 467 bin 776 firma, 227,3 milyar liralık kefalet desteği ile 255 milyar liralık kredi kullandı. Sistemin bu kadar işletmeye ulaşabilmesi bir başarı hikayesidir. Bu tutarın yüzde 75'ini KOBİ'ler kullanırken, 24 bin 335 ihracatçı firmaya, 40 milyar liraya yakın tutarda kefalet kullandırıldı. Sektör dağılımına bakıldığında yüzde 49,6'sını ticaret, yüzde 32,1'ini imalat sanayi, 12,4'ünü inşaat, yüzde 3,1'ini tarım, yüzde 2,8'ini turizm sektörü oluşturdu. Kefaletlerin 113 milyar lirası ticaret, 72,9 milyar lirası imalat sanayi, 28 milyar lirası inşaat sektörü için kullandırılırken, bu tutar tarım sektöründe 7 milyar lirayı turizm sektöründe ise 6,2 milyar lirayı buldu. Toplam 27 banka, 12 leasing şirketi ile iş birliğinde bu yapı işlerken, söz konusu kredilerin yüzde 85'ine yakını Türk lirası cinsinden işlemlerden oluştu. Öte yandan son açıklanan paketle halen kullanılmayan 55 milyar lira civarında bir kefalet bulunuyor."
Gergerli, geri dönüşlerde ise bir sıkıntı olmadığını dile getirerek, tahsili gecikmiş alacak oranının normal kredilerde yüzde 2,9'u bulurken, KGF kredilerinde binde 6'da kaldığını vurguladı.
BİRÇOK ÜLKEDEN TÜRK MODELİNE TALEP
Dünyada hiçbir ülkede bu kadar başarılı KGF yapısı ve teknolojisi bulunmadığını anlatan Gergerli, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Tunus, Ürdün gibi birçok ülkenin Türk modelini inceleyerek, kendilerinden teknik destek istediğini söyledi.
KGF'nin geçen yılki büyümeye 3 puanlık bir katkısının hesaplandığını belirten Gergerli, "Bu sistem kamuya maliyetinin olmaması, enflasyona yol açmaması, istihdama ve bankacılık sektörüne katkısı nedeniyle büyük başarı elde etti. KGF, uygun maliyet, uzu vade, düşük faiz ve geri ödemesiz dönem ile firmalara önemli kazanımlar sağlarken, ödenmeyen çek ve senet miktarını da düşürdü." değerlendirmesinde bulundu.
Gergerli, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Fonu gibi çok sayıda uluslararası kuruluşla iş birliği içinde olduklarını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.