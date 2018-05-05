Khimki - Fakel düellosu

Khimki ve Fakel, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:00. Maç öncesi Khimki 43 puanla 11. sırada, Fakel 29 puanla 20. sırada bulunuyor. Khimki son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Fakel, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 454. İddaa'da Khimki kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Fakel kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Khimki son haftadaki Tosno müsabasında 1-3 yenildi.

Fakel, Volgar-Gazprom karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Khimki, 18 gol attı ve 17 gol yedi.

Fakel, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Fakel, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.